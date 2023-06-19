Лукьянова (Дремина) Прасковья Николаевна
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1877 ст.
Дата смерти06.02.1947
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1877 ст.
Отец: Николай
Мать: не указана
Бракосочетание
06.11.1896 ст.
Ханино, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Церковь Успенская
Рождение ребёнка
1904
Сын: Лукьянов Семен
Отец ребёнка: Лукьянов Никита Федоров
Место жительства
Неизвестно
Смерть
06.02.1947