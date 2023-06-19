Лукьянова (Дремина) Прасковья Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лукьянова (Дремина) Прасковья Николаевна

Место рождения

Колонтаево, Суворовский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

Вычислено 1877 ст.

Дата смерти

06.02.1947

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1874 г.р.

Дети

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1877 ст.

Отец: Николай

Мать: не указана

Колонтаево, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
06.11.1896 ст.

Муж: Лукьянов Никита Федоров

Ханино, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Церковь Успенская
Рождение ребёнка
1904

Сын: Лукьянов Семен

Отец ребёнка: Лукьянов Никита Федоров

Место жительства
Неизвестно
Колонтаево, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Смерть
06.02.1947