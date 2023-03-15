Лукьянов Семен — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лукьянов Семен

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1904

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1874 г.р.

Мать

Вычислено 1877 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904

Отец: Лукьянов Никита Федоров

Мать: Лукьянова Прасковья Николаевна

Рождение ребёнка
22.07.1931

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Лукьянова Марфа

Рождение ребёнка
22.07.1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Лукьянова Марфа

Смерть
Неизвестно
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