Курамшина Фания Абдрахмановна 31.05.1943 — найти родственников по фамилии на Familio
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Курамшина Фания Абдрахмановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

31.05.1943

Дата смерти

14.12.2004

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1939 г.р.

Дети

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Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.05.1943

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Курамшин Фарит Ахмерович

Место жительства
Неизвестно
Зубочистка Вторая, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
04.08.1964

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Курамшин Фарит Ахмерович

Зубочистка Вторая, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
30.08.1966

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Курамшин Фарит Ахмерович

Зубочистка Вторая, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
03.04.1970

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Курамшин Фарит Ахмерович

Зубочистка Вторая, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
14.12.2004
Зубочистка Вторая, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область

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