Курамшина Фания Абдрахмановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения31.05.1943
Дата смерти14.12.2004
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.05.1943
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
04.08.1964
Рождение ребёнка
30.08.1966
Рождение ребёнка
03.04.1970
Смерть
14.12.2004