Лобанова Ульяна Михайлова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 1774 и 1777
Дата смертиПосле 1834
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1774 и 1777
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1792
Отец ребёнка: Лобанов Астафей Пименов
Рождение ребёнка
Около 1799
Дочь: Авдотья Астафьева
Отец ребёнка: Лобанов Астафей Пименов
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1834