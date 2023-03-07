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Лобанова Ульяна Михайлова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 1774 и 1777

Дата смерти

После 1834

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1772 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1774 и 1777

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1792

Сын: Лобанов Лука Астафьев

Отец ребёнка: Лобанов Астафей Пименов

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1799

Дочь: Авдотья Астафьева

Отец ребёнка: Лобанов Астафей Пименов

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лобанов Астафей Пименов

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
После 1834
Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
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