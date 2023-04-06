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Лобанов Астафей Пименов

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Место рождения

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

Около 1772

Дата смерти

До 1811

Пол

Мужской

Отец

Около 1747 г.р.

Мать

Около 1746 г.р.

Жена

Между 1774 и 1777 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1772

Отец: Лобанов Пимен Павлов

Мать: Лобанова Настасья

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1792

Сын: Лобанов Лука Астафьев

Мать ребёнка: Лобанова Ульяна Михайлова

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1799

Дочь: Авдотья Астафьева

Мать ребёнка: Лобанова Ульяна Михайлова

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лобанова Ульяна Михайлова

Работа или профессия
Неизвестно
пахотный солдат
Место жительства
Неизвестно
Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
До 1811
Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
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