Лобанов Астафей Пименов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1772
Дата смертиДо 1811
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1772
Отец: Лобанов Пимен Павлов
Мать: Лобанова Настасья
Рождение ребёнка
Около 1792
Мать ребёнка: Лобанова Ульяна Михайлова
Рождение ребёнка
Около 1799
Дочь: Авдотья Астафьева
Мать ребёнка: Лобанова Ульяна Михайлова
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
пахотный солдат
Место жительства
Неизвестно
Смерть
До 1811