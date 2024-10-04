Слесарева Прасковья Андриановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1796
Дата смертиДо 1850
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1807
Сын: Слесарев Трофим Васильевич
Отец ребёнка: Слесарев Василий Афиногенович
По РС от 1850г
Рождение ребёнка
1816
Дочь: (Слесарева) Марфа Васильевна
Отец ребёнка: Слесарев Василий Афиногенович
7 23 10 1832 Никифор Федорович 20 Тшлыково 1 1812 (Слесарева) Марфа Васильевна Василий Афиногенович 16 Тшлыково 1 1816 Тшлыково крестьянин Иван Михайлович Тшлыково крестьянин Никита Лазарев... Показать все
Смерть
До 1850