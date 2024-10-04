Слесарева Прасковья Андриановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Слесарева Прасковья Андриановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1796

Дата смерти

До 1850

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

МФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1807

Сын: Слесарев Трофим Васильевич

Отец ребёнка: Слесарев Василий Афиногенович

Тшлыково, Чернский муниципальный район, Тульская область
По РС от 1850г
Рождение ребёнка
1816

Дочь: (Слесарева) Марфа Васильевна

Отец ребёнка: Слесарев Василий Афиногенович

Тшлыково, Чернский муниципальный район, Тульская область
7 23 10 1832 Никифор Федорович 20 Тшлыково 1 1812 (Слесарева) Марфа Васильевна Василий Афиногенович 16 Тшлыково 1 1816 Тшлыково крестьянин Иван Михайлович Тшлыково крестьянин Никита Лазарев... Показать все
Смерть
До 1850
Тшлыково, Чернский муниципальный район, Тульская область

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