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Pesonen Antti Heikinpoika

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.03.1852

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.03.1852

Отец: Pesonen Heikki Juhonpoika

Мать: Könönen Anna Mikontytär

Бракосочетание
27.06.1880

Жена: Pesonen Katri Juhanantytär

Рождение ребёнка
13.05.1882

Дочь: Pesonen Aina Lydia

Мать ребёнка: Pesonen Katri Juhanantytär

Kiekua, Soanlahti, Великое княжество Финляндское, Российская Империя
Рождение ребёнка
08.01.1892

Сын: Pesonen Leander Antinpoika

Мать ребёнка: Pesonen Katri Juhanantytär

Рождение ребёнка
20.09.1894

Дочь: Josefina Antintytär

Мать ребёнка: Pesonen Katri Juhanantytär

Смерть
Неизвестно
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