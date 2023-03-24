Pesonen Antti Heikinpoika
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.03.1852
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.03.1852
Отец: Pesonen Heikki Juhonpoika
Мать: Könönen Anna Mikontytär
Бракосочетание
27.06.1880
Рождение ребёнка
13.05.1882
Дочь: Pesonen Aina Lydia
Мать ребёнка: Pesonen Katri Juhanantytär
Kiekua, Soanlahti, Великое княжество Финляндское, Российская Империя
Рождение ребёнка
08.01.1892
Сын: Pesonen Leander Antinpoika
Мать ребёнка: Pesonen Katri Juhanantytär
Рождение ребёнка
20.09.1894
Дочь: Josefina Antintytär
Мать ребёнка: Pesonen Katri Juhanantytär
Смерть
Неизвестно