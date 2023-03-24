Pesonen (Nissinen) Katri Juhanantytär — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Pesonen (Nissinen) Katri Juhanantytär

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.06.1858

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.06.1858

Отец: Nissinen Juhana Eerikinpoika

Мать: Nissinen Maria Juhontytär

Бракосочетание
27.06.1880

Муж: Pesonen Antti Heikinpoika

Рождение ребёнка
13.05.1882

Дочь: Pesonen Aina Lydia

Отец ребёнка: Pesonen Antti Heikinpoika

Kiekua, Soanlahti, Великое княжество Финляндское, Российская Империя
Рождение ребёнка
08.01.1892

Сын: Pesonen Leander Antinpoika

Отец ребёнка: Pesonen Antti Heikinpoika

Рождение ребёнка
20.09.1894

Дочь: Josefina Antintytär

Отец ребёнка: Pesonen Antti Heikinpoika

Смерть
Неизвестно
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