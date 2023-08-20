Резцова (Юркова) Матрона Ефимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Резцова (Юркова) Матрона Ефимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1834

Дата смерти

28.07.1871

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1834

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
05.11.1852

Муж: Орлов Дмитрий Илларионович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
07.05.1859

Сын: Орлов Николай Дмитриевич

Отец ребёнка: Орлов Дмитрий Илларионович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
16.06.1860

Дочь: Орлова Акилина Дмитриевна

Отец ребёнка: Орлов Дмитрий Илларионович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
28.06.1861

Дочь: Орлова Ольга Дмитриевна

Отец ребёнка: Орлов Дмитрий Илларионович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
07.01.1864

Дочь: Орлова Варвара Дмитриевна

Отец ребёнка: Орлов Дмитрий Илларионович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
17.07.1865

Сын: Орлов Михаил Дмитриевич

Отец ребёнка: Орлов Дмитрий Илларионович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
29.01.1869

Муж: Резцов Федор Минаевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
28.07.1871
Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
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