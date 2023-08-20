Резцова (Юркова) Матрона Ефимовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1834
Дата смерти28.07.1871
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
05.11.1852
Рождение ребёнка
07.05.1859
Отец ребёнка: Орлов Дмитрий Илларионович
Рождение ребёнка
16.06.1860
Дочь: Орлова Акилина Дмитриевна
Отец ребёнка: Орлов Дмитрий Илларионович
Рождение ребёнка
28.06.1861
Дочь: Орлова Ольга Дмитриевна
Отец ребёнка: Орлов Дмитрий Илларионович
Рождение ребёнка
07.01.1864
Дочь: Орлова Варвара Дмитриевна
Отец ребёнка: Орлов Дмитрий Илларионович
Рождение ребёнка
17.07.1865
Отец ребёнка: Орлов Дмитрий Илларионович
Бракосочетание
29.01.1869
Смерть
28.07.1871