Орлов Дмитрий Илларионович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо ?.02.1835
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около ?.02.1835
Отец: Орлов Илларион Иванович
Бракосочетание
05.11.1852
Жена: Орлова Матрона Ефимовна
Рождение ребёнка
07.05.1859
Мать ребёнка: Орлова Матрона Ефимовна
Рождение ребёнка
16.06.1860
Дочь: Орлова Акилина Дмитриевна
Мать ребёнка: Орлова Матрона Ефимовна
Рождение ребёнка
28.06.1861
Дочь: Орлова Ольга Дмитриевна
Мать ребёнка: Орлова Матрона Ефимовна
Рождение ребёнка
07.01.1864
Дочь: Орлова Варвара Дмитриевна
Мать ребёнка: Орлова Матрона Ефимовна
Рождение ребёнка
17.07.1865
Мать ребёнка: Орлова Матрона Ефимовна
Смерть
Неизвестно