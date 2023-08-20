Орлов Дмитрий Илларионович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиОрлов Дмитрий Илларионович

Орлов Дмитрий Илларионович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около ?.02.1835

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около ?.02.1835

Отец: Орлов Илларион Иванович

Мать: Орлова Ефросиния Павловна

Бракосочетание
05.11.1852

Жена: Орлова Матрона Ефимовна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
07.05.1859

Сын: Орлов Николай Дмитриевич

Мать ребёнка: Орлова Матрона Ефимовна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
16.06.1860

Дочь: Орлова Акилина Дмитриевна

Мать ребёнка: Орлова Матрона Ефимовна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
28.06.1861

Дочь: Орлова Ольга Дмитриевна

Мать ребёнка: Орлова Матрона Ефимовна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
07.01.1864

Дочь: Орлова Варвара Дмитриевна

Мать ребёнка: Орлова Матрона Ефимовна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
17.07.1865

Сын: Орлов Михаил Дмитриевич

Мать ребёнка: Орлова Матрона Ефимовна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close