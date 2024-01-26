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Фрицлер Яков Яковлевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Фрицлер Яков (старший) Яковлевич

Мать: Фрицлер Ева

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Вернер (Фрицлер) Евгения Яковлевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Фрицлер Карл Яковлевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Фрицлер Виктор Яковлевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Фрицлер Райнгольд Яковлевич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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