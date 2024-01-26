Вернер (Фрицлер) Евгения Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Фрицлер Яков Яковлевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Вернер Людмила Ивановна
Отец ребёнка: Вернер Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Вернер Александр Иванович
Отец ребёнка: Вернер Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Вернер Иван
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Вернер Иван