Вернер (Фрицлер) Евгения Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вернер (Фрицлер) Евгения Яковлевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Фрицлер Яков Яковлевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Вернер Людмила Ивановна

Отец ребёнка: Вернер Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Вернер Александр Иванович

Отец ребёнка: Вернер Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Вернер Федор Иванович

Отец ребёнка: Вернер Иван

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Вернер Иван

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