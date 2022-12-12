Третьякова (Мошарева) Иульяния Васильева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Третьякова (Мошарева) Иульяния Васильева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
23.01.1902

Муж: Третьяков Василий Степанов

Пянда, Виноградовский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
16.07.1903

Дочь: Тырова Мария Васильевна

Отец ребёнка: Третьяков Василий Степанов

Смерть
Неизвестно
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