Третьякова (Мошарева) Иульяния Васильева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
23.01.1902
Пянда, Виноградовский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
16.07.1903
Дочь: Тырова Мария Васильевна
Отец ребёнка: Третьяков Василий Степанов
Смерть
Неизвестно