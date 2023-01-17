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Третьяков Василий Степанов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Третьяков Степан

Мать: не указана

Бракосочетание
23.01.1902

Жена: Третьякова Иульяния Васильева

Пянда, Виноградовский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
16.07.1903

Дочь: Тырова Мария Васильевна

Мать ребёнка: Третьякова Иульяния Васильева

Смерть
Неизвестно
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