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Лошкарева Вероника Алексеевна
Лошкарева Вероника Алексеевна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
18.08.2010
Пол
Женский
Отец
Лошкарев Алексей Валерьевич
1978 г.р.
Мать
Лошкарева (Карасева) Виктория Владимировна
1980 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
НХ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.08.2010
Отец:
Лошкарев Алексей Валерьевич
Мать:
Лошкарева Виктория Владимировна
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