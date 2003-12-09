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Лошкарев Алексей Валерьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.08.1978

Пол

Мужской

Добавил:

НХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.08.1978

Отец: не указан

Мать: Лошкарева Наталья

Рождение ребёнка
09.12.2003

Сын: Лошкарев Владислав Алексеевич

Мать ребёнка: Лошкарева Виктория Владимировна

Рождение ребёнка
18.08.2010

Дочь: Лошкарева Вероника Алексеевна

Мать ребёнка: Лошкарева Виктория Владимировна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лошкарева Виктория Владимировна

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