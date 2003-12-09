Лошкарев Алексей Валерьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.08.1978
ПолМужской
ОтецНе указан
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.08.1978
Отец: не указан
Мать: Лошкарева Наталья
Рождение ребёнка
09.12.2003
Сын: Лошкарев Владислав Алексеевич
Мать ребёнка: Лошкарева Виктория Владимировна
Рождение ребёнка
18.08.2010
Дочь: Лошкарева Вероника Алексеевна
Мать ребёнка: Лошкарева Виктория Владимировна
Бракосочетание
Неизвестно