Астраханцов Корнило Федоров
Место рождения
Дата рожденияОколо 1738
Дата смертиПосле 1762
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1738
Отец: Астраханцов Федор Аверкиев
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1760
Сын: Астраханцов Ларион Корнилов
Мать ребёнка: Астраханцева Дарья (Марья) Никифорова
Рождение ребёнка
Около 1765
Дочь: Елена Корнилова
Мать ребёнка: Астраханцева Дарья (Марья) Никифорова
Рождение ребёнка
Около 1767
Сын: Астраханцов Антипа Корнилов
Мать ребёнка: Астраханцева Дарья (Марья) Никифорова
Рождение ребёнка
Около 1770
Дочь: Дарья Ларионова
Мать ребёнка: Астраханцева Дарья (Марья) Никифорова
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1762