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Астраханцов Корнило Федоров

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Место рождения

Поломская, Нолинский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Около 1738

Дата смерти

После 1762

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1738

Отец: Астраханцов Федор Аверкиев

Мать: не указана

Поломская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1760

Сын: Астраханцов Ларион Корнилов

Мать ребёнка: Астраханцева Дарья (Марья) Никифорова

Поломская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1765

Дочь: Елена Корнилова

Мать ребёнка: Астраханцева Дарья (Марья) Никифорова

Поломская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1767

Сын: Астраханцов Антипа Корнилов

Мать ребёнка: Астраханцева Дарья (Марья) Никифорова

Поломская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1770

Дочь: Дарья Ларионова

Мать ребёнка: Астраханцева Дарья (Марья) Никифорова

Поломская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Астраханцева Дарья (Марья) Никифорова

Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Поломская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1762
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