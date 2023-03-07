Астраханцева Дарья (Марья) Никифорова
Место рожденияпоч. Малый Полом, Никольский приход, Лобанская волость, Арская дорога, Казанский уезд, Казанская губерния, Российская империя
Дата рожденияОколо 1737
Дата смертиПосле 1795
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1737
Отец: не указан
Мать: не указана
поч. Малый Полом, Никольский приход, Лобанская волость, Арская дорога, Казанский уезд, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1760
Сын: Астраханцов Ларион Корнилов
Отец ребёнка: Астраханцов Корнило Федоров
Рождение ребёнка
Около 1765
Дочь: Елена Корнилова
Отец ребёнка: Астраханцов Корнило Федоров
Рождение ребёнка
Около 1767
Сын: Астраханцов Антипа Корнилов
Отец ребёнка: Астраханцов Корнило Федоров
Рождение ребёнка
Около 1770
Дочь: Дарья Ларионова
Отец ребёнка: Астраханцов Корнило Федоров
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1795