Астраханцева Дарья (Марья) Никифорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Астраханцева Дарья (Марья) Никифорова

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Место рождения

поч. Малый Полом, Никольский приход, Лобанская волость, Арская дорога, Казанский уезд, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1737

Дата смерти

После 1795

Пол

Женский

Добавил:

ПЗ
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1737

Отец: не указан

Мать: не указана

поч. Малый Полом, Никольский приход, Лобанская волость, Арская дорога, Казанский уезд, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1760

Сын: Астраханцов Ларион Корнилов

Отец ребёнка: Астраханцов Корнило Федоров

Поломская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1765

Дочь: Елена Корнилова

Отец ребёнка: Астраханцов Корнило Федоров

Поломская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1767

Сын: Астраханцов Антипа Корнилов

Отец ребёнка: Астраханцов Корнило Федоров

Поломская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1770

Дочь: Дарья Ларионова

Отец ребёнка: Астраханцов Корнило Федоров

Поломская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Астраханцов Корнило Федоров

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Поломская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1795
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