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Пентюховъ Леонъ

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Место рождения

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1848

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848

Отец: Пентюховъ Михаилъ

Мать: Пентюхова Прасковья Семенова

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
18.10.1875

Сын: Пентюховъ Иванъ

Мать ребёнка: Пентюхова Прасковья

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
10.05.1883

Дочь: Федосья

Мать ребёнка: Пентюхова Прасковья

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мавра

Мать ребёнка: Пентюхова Прасковья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пентюхова Прасковья

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