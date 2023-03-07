Пентюховъ Леонъ
Место рождения
Дата рождения1848
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848
Отец: Пентюховъ Михаилъ
Рождение ребёнка
18.10.1875
Сын: Пентюховъ Иванъ
Мать ребёнка: Пентюхова Прасковья
Рождение ребёнка
10.05.1883
Дочь: Федосья
Мать ребёнка: Пентюхова Прасковья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мавра
Мать ребёнка: Пентюхова Прасковья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Пентюхова Прасковья