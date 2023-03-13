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(Пентюхова) Мавра

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1848 г.р.

Мать

1848 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АС
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Неизвестно

Отец: Пентюховъ Леонъ

Мать: Пентюхова Прасковья