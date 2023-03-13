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(Пентюхова) Мавра
(Пентюхова) Мавра
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Пентюховъ Леонъ
1848 г.р.
Мать
Пентюхова (Волкова) Прасковья
1848 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АС
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Биография
Биография
Источники
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Обсуждение
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Рождение
Неизвестно
Отец:
Пентюховъ Леонъ
Мать:
Пентюхова Прасковья
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