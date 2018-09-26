Якушева (Сплошнова) Зиновья (Зинаида) Ивановна 26.09.1878 — найти родственников по фамилии на Familio
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Якушева (Сплошнова) Зиновья (Зинаида) Ивановна

Место рождения

д. Большое Чухово

Дата рождения

26.09.1878

Дата смерти

06.10.1945

Пол

Женский

Добавил:

ОД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.09.1878

Отец: Сплошнов Иван Маркович

Мать: Евгения Андреевна

д. Большое Чухово
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Якушев Николай

Отец ребёнка: Якушев Василий Игнатьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Якушев Александр

Отец ребёнка: Якушев Василий Игнатьевич

Бракосочетание
04.11.1896

Муж: Якушев Василий Игнатьевич

с. Пурех
Рождение ребёнка
28.09.1898

Дочь: (Якушев) Евлампия

Отец ребёнка: Якушев Василий Игнатьевич

Пурех
Рождение ребёнка
17.02.1900

Дочь: Власова (Якушев) Мария Васильевна

Отец ребёнка: Якушев Василий Игнатьевич

Пурех
Рождение ребёнка
28.07.1902

Дочь: Старкова (Якушева) Евдокия Васильевна

Отец ребёнка: Якушев Василий Игнатьевич

Пурех
Рождение ребёнка
1908

Сын: Якушев Алексей

Отец ребёнка: Якушев Василий Игнатьевич

Пурех
Рождение ребёнка
11.09.1910

Сын: Якушев Федор Васильевич

Отец ребёнка: Якушев Василий Игнатьевич

с. Пурех
Рождение ребёнка
13.08.1912

Дочь: (Якушев) Анна

Отец ребёнка: Якушев Василий Игнатьевич

Пурех
Рождение ребёнка
1913

Сын: Якушев Владимир

Отец ребёнка: Якушев Василий Игнатьевич

Рождение ребёнка
1915

Сын: Якушев Иван

Отец ребёнка: Якушев Василий Игнатьевич

Пурех
Рождение ребёнка
1917

Сын: Якушев Георгий

Отец ребёнка: Якушев Василий Игнатьевич

Пурех
Смерть
06.10.1945

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