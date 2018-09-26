Якушева (Сплошнова) Зиновья (Зинаида) Ивановна
Место рожденияд. Большое Чухово
Дата рождения26.09.1878
Дата смерти06.10.1945
ПолЖенский
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Отец: Сплошнов Иван Маркович
Мать: Евгения Андреевна
Сын: Якушев Николай
Отец ребёнка: Якушев Василий Игнатьевич
Сын: Якушев Александр
Отец ребёнка: Якушев Василий Игнатьевич
Дочь: (Якушев) Евлампия
Отец ребёнка: Якушев Василий Игнатьевич
Дочь: Власова (Якушев) Мария Васильевна
Отец ребёнка: Якушев Василий Игнатьевич
Дочь: Старкова (Якушева) Евдокия Васильевна
Отец ребёнка: Якушев Василий Игнатьевич
Сын: Якушев Алексей
Отец ребёнка: Якушев Василий Игнатьевич
Отец ребёнка: Якушев Василий Игнатьевич
Дочь: (Якушев) Анна
Отец ребёнка: Якушев Василий Игнатьевич
Сын: Якушев Владимир
Отец ребёнка: Якушев Василий Игнатьевич
Сын: Якушев Иван
Отец ребёнка: Якушев Василий Игнатьевич
Сын: Якушев Георгий
Отец ребёнка: Якушев Василий Игнатьевич