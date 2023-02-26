Козичева Ефимия (Евфросинья) Евсеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Козичева Ефимия (Евфросинья) Евсеева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1886

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1886

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
09.11.1905

Дочь: Матрона Никифорова

Отец ребёнка: Козичев Никифор Михайлов

Осиповка, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
29.09.1910

Сын: Козичев Андрей Никифоров

Отец ребёнка: Козичев Никифор Михайлов

Осиповка, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
13.03.1912

Сын: Козичев Алексей Никифоров

Отец ребёнка: Козичев Никифор Михайлов

Осиповка, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
03.03.1914

Сын: Козичев Василий Никифоров

Отец ребёнка: Козичев Никифор Михайлов

Осиповка, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
09.04.1916

Сын: Козичев Василий мл.

Отец ребёнка: Козичев Никифор Михайлов

Осиповка, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Козичев Никифор Михайлов

Смерть
Неизвестно
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