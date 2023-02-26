Козичева Ефимия (Евфросинья) Евсеева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1886
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
До 1886
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
09.11.1905
Дочь: Матрона Никифорова
Отец ребёнка: Козичев Никифор Михайлов
Рождение ребёнка
29.09.1910
Отец ребёнка: Козичев Никифор Михайлов
Рождение ребёнка
13.03.1912
Сын: Козичев Алексей Никифоров
Отец ребёнка: Козичев Никифор Михайлов
Рождение ребёнка
03.03.1914
Сын: Козичев Василий Никифоров
Отец ребёнка: Козичев Никифор Михайлов
Рождение ребёнка
09.04.1916
Сын: Козичев Василий мл.
Отец ребёнка: Козичев Никифор Михайлов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно