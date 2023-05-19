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Козичев Никифор Михайлов

Место рождения

Осиповка, Бабынинский муниципальный район, Калужская область

Дата рождения

До 1885

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1885

Отец: Козичев Михаил Гаврилов

Мать: Козичева Пелагея Анисимова

Осиповка, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
09.11.1905

Дочь: Матрона Никифорова

Мать ребёнка: Козичева Ефимия (Евфросинья) Евсеева

Осиповка, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
29.09.1910

Сын: Козичев Андрей Никифоров

Мать ребёнка: Козичева Ефимия (Евфросинья) Евсеева

Осиповка, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
13.03.1912

Сын: Козичев Алексей Никифоров

Мать ребёнка: Козичева Ефимия (Евфросинья) Евсеева

Осиповка, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
03.03.1914

Сын: Козичев Василий Никифоров

Мать ребёнка: Козичева Ефимия (Евфросинья) Евсеева

Осиповка, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
09.04.1916

Сын: Козичев Василий мл.

Мать ребёнка: Козичева Ефимия (Евфросинья) Евсеева

Осиповка, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Козичева Ефимия (Евфросинья) Евсеева

Смерть
Неизвестно
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