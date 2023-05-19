Козичев Никифор Михайлов
Место рождения
Дата рожденияДо 1885
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1885
Рождение ребёнка
09.11.1905
Дочь: Матрона Никифорова
Мать ребёнка: Козичева Ефимия (Евфросинья) Евсеева
Рождение ребёнка
29.09.1910
Мать ребёнка: Козичева Ефимия (Евфросинья) Евсеева
Рождение ребёнка
13.03.1912
Сын: Козичев Алексей Никифоров
Мать ребёнка: Козичева Ефимия (Евфросинья) Евсеева
Рождение ребёнка
03.03.1914
Сын: Козичев Василий Никифоров
Мать ребёнка: Козичева Ефимия (Евфросинья) Евсеева
Рождение ребёнка
09.04.1916
Сын: Козичев Василий мл.
Мать ребёнка: Козичева Ефимия (Евфросинья) Евсеева
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно