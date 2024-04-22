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Сидоров Устин Николаевич

Место рождения

Конторка, Тайшетский муниципальный район, Иркутская область

Дата рождения

1855

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855

Отец: Сидоров Николай Флорович (Фролович)

Мать: не указана

Конторка, Тайшетский муниципальный район, Иркутская область
https://catalog.krasarh.ru/private/imageViewer/show?objectId=248817422&attributeId=2097&serial=1&group=1243&ext=.pdf ГАКК Ф.694 Оп.1 Д.1194 А (Из.№5, с.№9) https://yandex.ru/archive/catalog/6d844a76-2... Показать все
Рождение ребёнка
1880

Сын: Сидоров Василий Устинович

Мать ребёнка: не указана

Конторка, Тайшетский муниципальный район, Иркутская область
https://yandex.ru/archive/catalog/1d5ac6bf-47ea-4f03-ae01-5702a503539a/47 ГА Иркутской области (ГАИО), фонд №50, опись №11, дело №24, стр. 47
Смерть
Неизвестно
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