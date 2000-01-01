Котов Пётр
Место рожденияНе указано
Дата рождения1816
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816
Отец: Котов Иван
Мать: Котова ?
Рождение ребёнка
1836
Сын: Котов Алексей
Мать ребёнка: Котова ?
Рождение ребёнка
1844
Сын: Котов Михаил
Мать ребёнка: Котова ?
Рождение ребёнка
1850
Сын: Котов Семён
Мать ребёнка: Котова ?
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Котова ?
Смерть
Неизвестно