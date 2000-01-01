Котов Пётр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Котов Пётр

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1816

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

RK
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816

Отец: Котов Иван

Мать: Котова ?

Рождение ребёнка
1836

Сын: Котов Алексей

Мать ребёнка: Котова ?

Рождение ребёнка
1844

Сын: Котов Михаил

Мать ребёнка: Котова ?

Рождение ребёнка
1846

Дочь: Ульяна

Мать ребёнка: Котова ?

Рождение ребёнка
1850

Сын: Котов Семён

Мать ребёнка: Котова ?

Рождение ребёнка
1853

Дочь: Макрида

Мать ребёнка: Котова ?

Рождение ребёнка
1856

Дочь: Ирина

Мать ребёнка: Котова ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Котова Прасковья Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Котова ?

Смерть
Неизвестно
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