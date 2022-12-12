Данилова (Маклецова) Татьяна Екимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Данилова (Маклецова) Татьяна Екимовна

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Место рождения

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область

Дата рождения

12.01.1813 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1760 г.р.

Мать

Не указана

Муж

Около 1810 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.01.1813 ст.

Отец: Маклецов Еким Ильич

Мать: не указана

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
отец: Красноярской казачей команды пятидесятник Восприемник: вдова мещанка Анна Андреева https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-1 файл 334 номер 2
Бракосочетание
05.02.1832 ст.

Муж: Данилов Александр Иванович

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Жених: Красноярский мещанин Александр Иванович Данилов Невеста: дочь Красноярской команды умершего казака Екима Ильича Маклецова девица Татьяна Екимовна Поручители: дядя родной жениха мещанин Василий ... Показать все
Смерть
Неизвестно
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