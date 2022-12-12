Данилова (Маклецова) Татьяна Екимовна
Место рождения
Дата рождения12.01.1813 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Рождение
12.01.1813 ст.
Отец: Маклецов Еким Ильич
Мать: не указана
отец: Красноярской казачей команды пятидесятник Восприемник: вдова мещанка Анна Андреева https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-1 файл 334 номер 2
Бракосочетание
05.02.1832 ст.
Жених: Красноярский мещанин Александр Иванович Данилов Невеста: дочь Красноярской команды умершего казака Екима Ильича Маклецова девица Татьяна Екимовна Поручители: дядя родной жениха мещанин Василий ... Показать все
Смерть
Неизвестно