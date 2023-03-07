Данилов Александр Иванович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1810
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Рождение
Около 1810
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
05.02.1832 ст.
Жених: Красноярский мещанин Александр Иванович Данилов Невеста: дочь Красноярской команды умершего казака Екима Ильича Маклецова девица Татьяна Екимовна Поручители: дядя родной жениха мещанин Василий ... Показать все
Смерть
Неизвестно