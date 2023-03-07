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Данилов Александр Иванович

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Место рождения

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область

Дата рождения

Около 1810

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1813 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1810

Отец: не указан

Мать: не указана

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Бракосочетание
05.02.1832 ст.

Жена: Данилова Татьяна Екимовна

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Жених: Красноярский мещанин Александр Иванович Данилов Невеста: дочь Красноярской команды умершего казака Екима Ильича Маклецова девица Татьяна Екимовна Поручители: дядя родной жениха мещанин Василий ... Показать все
Смерть
Неизвестно
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