Власова (Курыгина) Валентина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Власова (Курыгина) Валентина Ивановна

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Место рождения

Малиново, Палехский муниципальный район, Ивановская область

Дата рождения

10.02.1922

Дата смерти

?.03.1995

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1921 г.р.

Дети

Добавил:

ВУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.02.1922

Отец: не указан

Мать: не указана

Малиново, Палехский муниципальный район, Ивановская область
Бракосочетание
?.01.1944

Муж: Власов Алексей Иосифович

Малиново, Палехский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
17.10.1944

Дочь: Ухова Нина Алексеевна

Отец ребёнка: Власов Алексей Иосифович

Малиново, Палехский муниципальный район, Ивановская область
Смерть
?.03.1995
Похороны
?.03.1995
Вареево, Палехский муниципальный район, Ивановская область
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