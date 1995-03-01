Власова (Курыгина) Валентина Ивановна
Место рождения
Дата рождения10.02.1922
Дата смерти?.03.1995
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.02.1922
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
?.01.1944
Рождение ребёнка
17.10.1944
Дочь: Ухова Нина Алексеевна
Отец ребёнка: Власов Алексей Иосифович
Смерть
?.03.1995
Похороны
?.03.1995
Вареево, Палехский муниципальный район, Ивановская область