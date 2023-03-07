Наймушин Наум Леонтьев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНаймушин Наум Леонтьев

Наймушин Наум Леонтьев

avatar

Место рождения

поч. Песчаного Ключа, Лобанская волость, Глазовский уезд, Вятская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1814

Дата смерти

После 1848

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1814

Отец: Наймушин Левонтей Павлов

Мать: Наймушина Анна Иванова

поч. Песчаного Ключа, Лобанская волость, Глазовский уезд, Вятская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1833

Дочь: Наталья Наумова

Мать ребёнка: Наймушина Евфросинья Федорова

Наимушинская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1836

Дочь: Евдокия Наумова

Мать ребёнка: Наймушина Евфросинья Федорова

Наимушинская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1840

Дочь: Фекла Наумова

Мать ребёнка: Наймушина Евфросинья Федорова

Наимушинская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Наймушина Евфросинья Федорова

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Наимушинская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1848
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close