Наймушин Наум Леонтьев
Место рожденияпоч. Песчаного Ключа, Лобанская волость, Глазовский уезд, Вятская губерния, Российская империя
Дата рожденияОколо 1814
Дата смертиПосле 1848
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1814
Отец: Наймушин Левонтей Павлов
Мать: Наймушина Анна Иванова
поч. Песчаного Ключа, Лобанская волость, Глазовский уезд, Вятская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1833
Дочь: Наталья Наумова
Мать ребёнка: Наймушина Евфросинья Федорова
Рождение ребёнка
Около 1836
Дочь: Евдокия Наумова
Мать ребёнка: Наймушина Евфросинья Федорова
Рождение ребёнка
Около 1840
Дочь: Фекла Наумова
Мать ребёнка: Наймушина Евфросинья Федорова
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1848