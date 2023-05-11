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Наймушин Левонтей Павлов

Место рождения

Мухачевской, Глазовский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Около 1777

Дата смерти

После 1814

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1777

Отец: Наймушин Павел Евсеев

Мать: Наймушина Авдотья Родионова

Мухачевской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1814

Сын: Наймушин Наум Леонтьев

Мать ребёнка: Наймушина Анна Иванова

поч. Песчаного Ключа, Лобанская волость, Глазовский уезд, Вятская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1831

Сын: Наймушин Ефрем Леонтьев

Мать ребёнка: Наймушина Анна Иванова

Наимушинская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Наймушина Анна Иванова

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Мухачевской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1814
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