Наймушин Левонтей Павлов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1777
Дата смертиПосле 1814
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1777
Отец: Наймушин Павел Евсеев
Рождение ребёнка
Около 1814
Мать ребёнка: Наймушина Анна Иванова
поч. Песчаного Ключа, Лобанская волость, Глазовский уезд, Вятская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1831
Мать ребёнка: Наймушина Анна Иванова
Наимушинская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Наймушина Анна Иванова
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1814