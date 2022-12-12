Лапаева Анна Прокопьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лапаева Анна Прокопьева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1889 г.р.

Дети

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
30.08.1910

Сын: Лапаев Павел Григорьев

Отец ребёнка: Лапаев Григорий Кузьмич

Новая Бинарадка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Казанско-Богородская церковь,
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лапаев Григорий Кузьмич

Смерть
Неизвестно
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