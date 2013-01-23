Поморов Александр Евгеньевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.03.1987
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.03.1987
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
18.06.2010
Жена: не указана
Рождение ребёнка
23.01.2013
Дочь: Поморова Полина Александровна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
23.01.2013
Дочь: Поморова Полина Александровна
Мать ребёнка: Поморова Мария Александровна
Бракосочетание
Неизвестно