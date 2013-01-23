Поморов Александр Евгеньевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Поморов Александр Евгеньевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.03.1987

Пол

Мужской

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.03.1987

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
18.06.2010

Жена: не указана

Рождение ребёнка
23.01.2013

Дочь: Поморова Полина Александровна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
23.01.2013

Дочь: Поморова Полина Александровна

Мать ребёнка: Поморова Мария Александровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Поморова Мария Александровна

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