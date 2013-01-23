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Поморова Полина Александровна
Поморова Полина Александровна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
23.01.2013
Пол
Женский
Отец
Поморов Александр Евгеньевич
1987 г.р.
Мать
Поморова (Перевалова) Мария Александровна
1984 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
МП
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.01.2013
Отец:
Поморов Александр Евгеньевич
Мать:
Поморова Мария Александровна
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