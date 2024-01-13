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Емельянов Василий Дмитриевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1855

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1857 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Беломорского отдела пограничной стражи
Военная служба
Неизвестно
рядовой
Бракосочетание
20.07.1880

Жена: Емельянова (Серкова) Мариамия Яковлевна

Сумский Посад, Беломорский муниципальный район, Республика Карелия
Смерть
Неизвестно

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