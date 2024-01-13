Емельянов Василий Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1855
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Беломорского отдела пограничной стражи
Военная служба
Неизвестно
рядовой
Бракосочетание
20.07.1880
Сумский Посад, Беломорский муниципальный район, Республика Карелия
Смерть
Неизвестно