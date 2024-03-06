Костюченко Роман
мужской, родился 25.01.1976, Амурская область, Зейский район, с. Овсянка
МатьКостюченко Александра Георгиевна23.02.1949 г.р.
ОтецКостюченко Николай14.02.1952 г.р.
Супруги
Костюченко Алеся26.01.1982 г.р.
Дети
Костюченко Евгений29.11.2001 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.01.1976
Амурская область, Зейский район, с. Овсянка
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Костюченко Алеся
Рождение ребёнка
29.11.2001
Сын: Костюченко Евгений
Мать ребёнка: Костюченко Алеся
Амурская область, г. Зея