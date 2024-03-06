Костюченко Роман 25.01.1976 — найти родственников по фамилии на Familio

Костюченко Роман

Автор
МХ
Худолей М.

мужской, родился 25.01.1976, Амурская область, Зейский район, с. Овсянка

Мать
Костюченко Александра Георгиевна23.02.1949 г.р.
Отец
Костюченко Николай14.02.1952 г.р.
Супруги
Костюченко Алеся26.01.1982 г.р.
Дети
Костюченко Евгений29.11.2001 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.01.1976

Отец: Костюченко Николай

Мать: Костюченко Александра Георгиевна

Амурская область, Зейский район, с. Овсянка

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Костюченко Алеся

Рождение ребёнка
29.11.2001

Сын: Костюченко Евгений

Мать ребёнка: Костюченко Алеся

Амурская область, г. Зея

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