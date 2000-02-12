Костюченко Александра Георгиевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.02.1949
Дата смерти12.02.2000
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.02.1949
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Костюченко Николай
Рождение ребёнка
25.01.1976
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Костюченко Николай
Смерть
12.02.2000
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно