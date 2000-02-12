Костюченко Александра Георгиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Костюченко Александра Георгиевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.02.1949

Дата смерти

12.02.2000

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1952 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

МХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.02.1949

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Костюченко Николай

Рождение ребёнка
25.01.1976

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Костюченко Николай

Смерть
12.02.2000
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно

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