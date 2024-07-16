Бакай Зинаида Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бакай Вера Арсентьевна
Отец ребёнка: Бакай Арсентий Данилович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бакай Николай Арсентьевич
Отец ребёнка: Бакай Арсентий Данилович
Рождение ребёнка
27.03.1926
Дочь: Долгова Раиса Арсентьевна
Отец ребёнка: Бакай Арсентий Данилович
Смерть
Неизвестно