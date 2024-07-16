Бакай Зинаида Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бакай Зинаида Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бакай Вера Арсентьевна

Отец ребёнка: Бакай Арсентий Данилович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бакай Николай Арсентьевич

Отец ребёнка: Бакай Арсентий Данилович

Рождение ребёнка
27.03.1926

Дочь: Долгова Раиса Арсентьевна

Отец ребёнка: Бакай Арсентий Данилович

Смерть
Неизвестно

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