Шихова (Мамаева) Параскева Емельяновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шихова (Мамаева) Параскева Емельяновна

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Место рождения

д. Левин (При пустом Плотбище Поломском)

Дата рождения

27.09.1885

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1854 г.р.

Мать

Около 1857 г.р.

Муж

Около 1881 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.09.1885

Отец: Мамаев Емельян Андреевич

Мать: Мамаева Матрона Ивановна

д. Левин (При пустом Плотбище Поломском)
Бракосочетание
30.01.1904

Муж: Шихов Илья

д. Левин (При пустом Плотбище Поломском)
Место жительства
Неизвестно
д. Левин (При пустом Плотбище Поломском)
Смерть
Неизвестно
д. Левин (При пустом Плотбище Поломском)
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