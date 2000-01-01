Шихова (Мамаева) Параскева Емельяновна
Место рожденияд. Левин (При пустом Плотбище Поломском)
Дата рождения27.09.1885
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.09.1885
Отец: Мамаев Емельян Андреевич
Мать: Мамаева Матрона Ивановна
д. Левин (При пустом Плотбище Поломском)
Бракосочетание
30.01.1904
Муж: Шихов Илья
д. Левин (При пустом Плотбище Поломском)
Место жительства
Неизвестно
д. Левин (При пустом Плотбище Поломском)
Смерть
Неизвестно
д. Левин (При пустом Плотбище Поломском)