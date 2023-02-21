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Шихов Илья

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Место рождения

д. Левин (При пустом Плотбище Поломском)

Дата рождения

Около 1881

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1885 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1881

Отец: не указан

Мать: не указана

д. Левин (При пустом Плотбище Поломском)
Бракосочетание
30.01.1904

Жена: Шихова Параскева Емельяновна

д. Левин (При пустом Плотбище Поломском)
Место жительства
Неизвестно
д. Левин (При пустом Плотбище Поломском)
Смерть
Неизвестно
д. Левин (При пустом Плотбище Поломском)
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