Шихов Илья
Место рожденияд. Левин (При пустом Плотбище Поломском)
Дата рожденияОколо 1881
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1881
Отец: не указан
Мать: не указана
д. Левин (При пустом Плотбище Поломском)
Бракосочетание
30.01.1904
д. Левин (При пустом Плотбище Поломском)
Место жительства
Неизвестно
д. Левин (При пустом Плотбище Поломском)
Смерть
Неизвестно
д. Левин (При пустом Плотбище Поломском)