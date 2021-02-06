Гудков (Курочкин) Владимир Васильевич
Место рождениястанция Вожега Вологодская область
Дата рождения26.08.1944
Дата смерти06.02.2021
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Скрыто настройками приватности
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.08.1944
станция Вожега Вологодская область
Рождение ребёнка
01.01.1972
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
пос. Эгвекинот Иультинского района Магаданской области
Бракосочетание
20.04.1973
Жена: скрыто настройками приватности
п. Эгвекинот Иультинского района Магаданской области
Развод
06.06.1995
Жена: скрыто настройками приватности
г. Москва
Смерть
06.02.2021
город Москва
Хованское Северное кладбище