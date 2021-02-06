Гудков (Курочкин) Владимир Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГудков (Курочкин) Владимир Васильевич

Гудков (Курочкин) Владимир Васильевич

avatar

Место рождения

станция Вожега Вологодская область

Дата рождения

26.08.1944

Дата смерти

06.02.2021

Пол

Мужской

Отец

1912 г.р.

Мать

1916 г.р.

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.08.1944

Отец: Курочкин Василий Иванович

Мать: Смирнова Ираида Борисовна

станция Вожега Вологодская область
Рождение ребёнка
01.01.1972

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

пос. Эгвекинот Иультинского района Магаданской области
Бракосочетание
20.04.1973

Жена: скрыто настройками приватности

п. Эгвекинот Иультинского района Магаданской области
Развод
06.06.1995

Жена: скрыто настройками приватности

г. Москва
Смерть
06.02.2021
город Москва
Хованское Северное кладбище
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close