Егор Герасимов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1790
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1790
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1818
Дочь: Анисья Егорова
Мать ребёнка: Ульяна Никифорова
Рождение ребёнка
Около 1820
Дочь: Авдотья Егорова
Мать ребёнка: Ульяна Никифорова
Рождение ребёнка
Около 1825
Дочь: Матрона Егорова
Мать ребёнка: Ульяна Никифорова
Рождение ребёнка
Около 1828
Дочь: Мавра Егорова
Мать ребёнка: Ульяна Никифорова
Рождение ребёнка
Около 1830
Сын: Герасимов Василий Егорович
Мать ребёнка: Ульяна Никифорова
Смерть
Неизвестно