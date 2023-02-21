Егор Герасимов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Егор Герасимов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1790

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Около 1818 г.р.
Около 1820 г.р.
Около 1825 г.р.
Около 1828 г.р.
Около 1830 г.р.

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1790

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1818

Дочь: Анисья Егорова

Мать ребёнка: Ульяна Никифорова

Зиновьево, Кольчугинский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
Около 1820

Дочь: Авдотья Егорова

Мать ребёнка: Ульяна Никифорова

Зиновьево, Кольчугинский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
Около 1825

Дочь: Матрона Егорова

Мать ребёнка: Ульяна Никифорова

Зиновьево, Кольчугинский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
Около 1828

Дочь: Мавра Егорова

Мать ребёнка: Ульяна Никифорова

Зиновьево, Кольчугинский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
Около 1830

Сын: Герасимов Василий Егорович

Мать ребёнка: Ульяна Никифорова

Смерть
Неизвестно
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