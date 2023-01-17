Герасимов Василий Егорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1830
Дата смертиОколо 1908
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1830
Отец: Егор Герасимов
Мать: Ульяна Никифорова
Рождение ребёнка
Около 1853
Дочь: Ромакова Мария Васильевна
Мать ребёнка: Дарья Власова
Рождение ребёнка
Около 1855
Дочь: Журилова Матрона Васильева
Мать ребёнка: Дарья Власова
Рождение ребёнка
Около 1857
Мать ребёнка: Дарья Власова
Рождение ребёнка
Около 1859
Дочь: Синева Ольга Васильевна
Мать ребёнка: Дарья Власова
Рождение ребёнка
Около 1865
Сын: Герасимов Сергей Васильевич
Мать ребёнка: Дарья Власова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мария Ильина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дарья Васильевна
Мать ребёнка: Дарья Власова
Смерть
Около 1908