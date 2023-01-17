Герасимов Василий Егорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГерасимов Василий Егорович

Герасимов Василий Егорович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1830

Дата смерти

Около 1908

Пол

Мужской

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1830

Отец: Егор Герасимов

Мать: Ульяна Никифорова

Рождение ребёнка
Около 1853

Дочь: Ромакова Мария Васильевна

Мать ребёнка: Дарья Власова

Зиновьево, Кольчугинский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
Около 1855

Дочь: Журилова Матрона Васильева

Мать ребёнка: Дарья Власова

Зиновьево, Кольчугинский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
Около 1857

Сын: Герасимов Иван Васильев

Мать ребёнка: Дарья Власова

Зиновьево, Кольчугинский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
Около 1859

Дочь: Синева Ольга Васильевна

Мать ребёнка: Дарья Власова

Зиновьево, Кольчугинский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
Около 1865

Сын: Герасимов Сергей Васильевич

Мать ребёнка: Дарья Власова

Зиновьево, Кольчугинский муниципальный район, Владимирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мария Ильина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дарья Васильевна

Мать ребёнка: Дарья Власова

Смерть
Около 1908
Зиновьево, Кольчугинский муниципальный район, Владимирская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close