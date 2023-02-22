Гоголева Марина Павлова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1824
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1835
Дочь: Анисья Трофимова
Отец ребёнка: Гоголев Трофим Ефимов
Рождение ребёнка
1840
Отец ребёнка: Гоголев Трофим Ефимов
Рождение ребёнка
1854
Отец ребёнка: Гоголев Трофим Ефимов
Рождение ребёнка
1859
Отец ребёнка: Гоголев Трофим Ефимов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно