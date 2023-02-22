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Гоголева Марина Павлова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1824

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1835

Дочь: Анисья Трофимова

Отец ребёнка: Гоголев Трофим Ефимов

Марфино, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1840

Сын: Гоголев Максим Трофимов

Отец ребёнка: Гоголев Трофим Ефимов

Марфино, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1854

Сын: Гоголев Андрей Трофимов

Отец ребёнка: Гоголев Трофим Ефимов

Марфино, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1859

Сын: Гоголев Фёдор Трофимов

Отец ребёнка: Гоголев Трофим Ефимов

Марфино, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гоголев Трофим Ефимов

Смерть
Неизвестно
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