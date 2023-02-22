Гоголев Трофим Ефимов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гоголев Трофим Ефимов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1814

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814

Отец: Гоголев Ефим

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1835

Дочь: Анисья Трофимова

Мать ребёнка: Гоголева Марина Павлова

Марфино, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1840

Сын: Гоголев Максим Трофимов

Мать ребёнка: Гоголева Марина Павлова

Марфино, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1854

Сын: Гоголев Андрей Трофимов

Мать ребёнка: Гоголева Марина Павлова

Марфино, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1859

Сын: Гоголев Фёдор Трофимов

Мать ребёнка: Гоголева Марина Павлова

Марфино, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гоголева Марина Павлова

Смерть
Неизвестно
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