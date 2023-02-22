Гоголев Трофим Ефимов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1814
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814
Отец: Гоголев Ефим
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1835
Дочь: Анисья Трофимова
Мать ребёнка: Гоголева Марина Павлова
Рождение ребёнка
1840
Мать ребёнка: Гоголева Марина Павлова
Рождение ребёнка
1854
Мать ребёнка: Гоголева Марина Павлова
Рождение ребёнка
1859
Мать ребёнка: Гоголева Марина Павлова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Гоголева Марина Павлова
Смерть
Неизвестно