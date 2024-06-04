Баканов Алексей Петров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБаканов Алексей Петров

Баканов Алексей Петров

Место рождения

Наборные Сыреси, Атяшевский муниципальный район, Республика Мордовия

Дата рождения

Около 1744

Дата смерти

После 1795

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1744

Отец: Баканов Петр Герасимов

Мать: Баканова Агрофена Дмитриева

Наборные Сыреси, Атяшевский муниципальный район, Республика Мордовия
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Баканова Федосья Васильева

Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Наборные Сыреси, Атяшевский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
Около 1767

Сын: Баканов Михаил Алексеев

Мать ребёнка: Баканова Федосья Васильева

Наборные Сыреси, Атяшевский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
Около 1770

Сын: Баканов Кузьма Алексеев

Мать ребёнка: Баканова Федосья Васильева

Наборные Сыреси, Атяшевский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
Около 1774

Сын: Баканов Осип Алексеев

Мать ребёнка: Баканова Федосья Васильева

Наборные Сыреси, Атяшевский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
Около 1780

Дочь: (Баканова) Акулина Алексеева

Мать ребёнка: Баканова Федосья Васильева

Наборные Сыреси, Атяшевский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
Около 1780

Сын: Баканов Иван Алексеев

Мать ребёнка: Баканова Федосья Васильева

Наборные Сыреси, Атяшевский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
Около 1785

Дочь: (Баканова) Екатерина Алексеева

Мать ребёнка: Баканова Федосья Васильева

Наборные Сыреси, Атяшевский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
Около 1790

Дочь: (Баканова) Авдотья Алексеева

Мать ребёнка: Баканова Федосья Васильева

Наборные Сыреси, Атяшевский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
Около 1791

Сын: Баканов Никифор Алексеев

Мать ребёнка: Баканова Федосья Васильева

Наборные Сыреси, Атяшевский муниципальный район, Республика Мордовия
Смерть
После 1795
Наборные Сыреси, Атяшевский муниципальный район, Республика Мордовия

Мы используем куки для улучшения работы сайта.