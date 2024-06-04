Баканов Алексей Петров
Место рождения
Дата рожденияОколо 1744
Дата смертиПосле 1795
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1744
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1767
Мать ребёнка: Баканова Федосья Васильева
Рождение ребёнка
Около 1770
Мать ребёнка: Баканова Федосья Васильева
Рождение ребёнка
Около 1774
Мать ребёнка: Баканова Федосья Васильева
Рождение ребёнка
Около 1780
Дочь: (Баканова) Акулина Алексеева
Мать ребёнка: Баканова Федосья Васильева
Рождение ребёнка
Около 1780
Мать ребёнка: Баканова Федосья Васильева
Рождение ребёнка
Около 1785
Дочь: (Баканова) Екатерина Алексеева
Мать ребёнка: Баканова Федосья Васильева
Рождение ребёнка
Около 1790
Дочь: (Баканова) Авдотья Алексеева
Мать ребёнка: Баканова Федосья Васильева
Рождение ребёнка
Около 1791
Мать ребёнка: Баканова Федосья Васильева
Смерть
После 1795