Станоткин Иван Яковлевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСтаноткин Иван Яковлевич

Станоткин Иван Яковлевич

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1895

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

До 1905 г.р.
До 1897 г.р.

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1895

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.10.1913

Сын: Станоткин Николай Иванович

Мать ребёнка: Станоткина Ксения Денисовна

Военная служба
Между 1914 и 1918
Род войск: Казачьи войска Воинское звание: Казак Рядовой 3-го Уральского казачьего полка.
Рождение ребёнка
1923

Сын: Станоткин Сергей Иванович

Мать ребёнка: Станоткина Агр. К.

Яман, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Станоткина Агр. К.

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Станоткина Ксения Денисовна

Работа или профессия
Неизвестно
Казак
Место жительства
Неизвестно
Яман, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close