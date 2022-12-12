Станоткин Иван Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1895
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1895
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.10.1913
Сын: Станоткин Николай Иванович
Мать ребёнка: Станоткина Ксения Денисовна
Военная служба
Между 1914 и 1918
Род войск: Казачьи войска Воинское звание: Казак Рядовой 3-го Уральского казачьего полка.
Рождение ребёнка
1923
Сын: Станоткин Сергей Иванович
Мать ребёнка: Станоткина Агр. К.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Станоткина Агр. К.
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Казак
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно