Гликерия Ларионовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гликерия Ларионовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.07.1877

Сын: Гордеев Павел Алексеевич

Отец ребёнка: Гордеев Амплей Кузьмич

Рождение ребёнка
03.01.1880

Сын: Гордеев Григорий Амплеевич

Отец ребёнка: Гордеев Амплей Кузьмич

Рождение ребёнка
28.07.1882

Сын: Гордеев Никанор Амплеевич

Отец ребёнка: Гордеев Амплей Кузьмич

Рождение ребёнка
28.07.1884

Дочь: Евдокия Амплеевна

Отец ребёнка: Гордеев Амплей Кузьмич

Смерть
Неизвестно
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