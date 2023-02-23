Гликерия Ларионовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
27.07.1877
Отец ребёнка: Гордеев Амплей Кузьмич
Рождение ребёнка
03.01.1880
Сын: Гордеев Григорий Амплеевич
Отец ребёнка: Гордеев Амплей Кузьмич
Рождение ребёнка
28.07.1882
Сын: Гордеев Никанор Амплеевич
Отец ребёнка: Гордеев Амплей Кузьмич
Рождение ребёнка
28.07.1884
Дочь: Евдокия Амплеевна
Отец ребёнка: Гордеев Амплей Кузьмич
Смерть
Неизвестно