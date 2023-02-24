Гордеев Амплей Кузьмич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1856
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856
Рождение ребёнка
27.07.1877
Мать ребёнка: Гликерия Ларионовна
Рождение ребёнка
03.01.1880
Сын: Гордеев Григорий Амплеевич
Мать ребёнка: Гликерия Ларионовна
Рождение ребёнка
28.07.1882
Сын: Гордеев Никанор Амплеевич
Мать ребёнка: Гликерия Ларионовна
Рождение ребёнка
28.07.1884
Дочь: Евдокия Амплеевна
Мать ребёнка: Гликерия Ларионовна
Смерть
Неизвестно