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Гордеев Амплей Кузьмич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1856

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856

Отец: Умер В 48 Лет!? Гордеев - Свидетель В Янв 1846 Кузьма Гордеев?

Мать: Гордеева Екатерина Ивановна

Рождение ребёнка
27.07.1877

Сын: Гордеев Павел Алексеевич

Мать ребёнка: Гликерия Ларионовна

Рождение ребёнка
03.01.1880

Сын: Гордеев Григорий Амплеевич

Мать ребёнка: Гликерия Ларионовна

Рождение ребёнка
28.07.1882

Сын: Гордеев Никанор Амплеевич

Мать ребёнка: Гликерия Ларионовна

Рождение ребёнка
28.07.1884

Дочь: Евдокия Амплеевна

Мать ребёнка: Гликерия Ларионовна

Смерть
Неизвестно
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