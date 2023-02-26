Стефан Матвеев
Место рождениясельцо Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Дата рождения1776
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776
Отец: не указан
Мать: не указана
сельцо Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
1791
Сын: Владимир Стефанов
Мать ребёнка: ?
сельцо Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
1794
Сын: Иоанн Стефанов
Мать ребёнка: ?
сельцо Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
1800
Сын: Борис Стефанов
Мать ребёнка: ?
сельцо Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
30.08.1807
Дочь: Евдокия (Авдотья) Стефанова
Мать ребёнка: ?
сельцо Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Смерть
Неизвестно