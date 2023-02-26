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Стефан Матвеев

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Место рождения

сельцо Губино Перемышльского уезда Калужской губ.

Дата рождения

1776

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776

Отец: не указан

Мать: не указана

сельцо Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
1791

Сын: Владимир Стефанов

Мать ребёнка: ?

сельцо Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
1794

Сын: Иоанн Стефанов

Мать ребёнка: ?

сельцо Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
1800

Сын: Борис Стефанов

Мать ребёнка: ?

сельцо Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
30.08.1807

Дочь: Евдокия (Авдотья) Стефанова

Мать ребёнка: ?

сельцо Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Смерть
Неизвестно
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