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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1791
Сын: Владимир Стефанов
Отец ребёнка: Стефан Матвеев
сельцо Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
1794
Сын: Иоанн Стефанов
Отец ребёнка: Стефан Матвеев
сельцо Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
1800
Сын: Борис Стефанов
Отец ребёнка: Стефан Матвеев
сельцо Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
30.08.1807
Дочь: Евдокия (Авдотья) Стефанова
Отец ребёнка: Стефан Матвеев
сельцо Губино Перемышльского уезда Калужской губ.