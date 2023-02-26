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Женский

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Не указан

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Не указана

Дети

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АБ
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Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1791

Сын: Владимир Стефанов

Отец ребёнка: Стефан Матвеев

сельцо Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
1794

Сын: Иоанн Стефанов

Отец ребёнка: Стефан Матвеев

сельцо Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
1800

Сын: Борис Стефанов

Отец ребёнка: Стефан Матвеев

сельцо Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
30.08.1807

Дочь: Евдокия (Авдотья) Стефанова

Отец ребёнка: Стефан Матвеев

сельцо Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
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